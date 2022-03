Stiri pe aceeasi tema

- RAZBOI in Ucraina, ziua 17: Capitala Kiev este țintita de bombardamente ruse de artilerie. Ucraina a pierdut peste 2,5 milioane de oameni, plecați din cauza conflictului RAZBOI in Ucraina, ziua 17: Capitala Kiev este țintita de bombardamente ruse de artilerie. Ucraina a pierdut peste 2,5 milioane de…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis joi noaptea un nou mesaj sfidator la adresa Rusiei, la doua saptamani dupa ce țara sa a fost ivadata și orașele principale sunt bombardate neincetat. Rușii acuza Statele Unite ca au laboratoare secrete de dezvoltare a armelor chimice in Ucraina,…

- Alexandru Ciucu, in varsta de 46 de ani, a fost invitat in cadrul emisiunii „La Maruța”, unde a vorbit cu lacrimi in ochi despre situația refugiaților din Ucraina. Soțul Alinei Sorescu a fost profund marcat și a incercat sa dea o mana de ajutor.„Nu mi-am imaginat niciodata ca voi vedea atata recunoștința…

- Luptele intre trupele ruse si armata ucraineana s-au intensificat in ultimele ore in jurul Kievului, a informat luni primarul capitalei ucrainene, Vitali Kliciko, transmite EFE. ‘Au loc lupte grele in afara Kievului, unde dusmanul incearca sa distruga (localitatile) Hostomel, Bucea, Vorzel si Irpin…

- Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a avertizat marți, intr-un mesaj video, ca „inamicul se afla la periferia capitalei", adaugand ca armata ucraineana „se pregatește sa apere Kievul". „Forțele noastre armate, forțele de aparare teritoriala, lupta eroic pentru țara noastra", a declarat Klitschko,…

- Ucraina se pregateste de o noua noapte dificila și lupte grele cu armata rusa. Primarul Kievului, Vitali Klitschko, fost campion mondial la box, a afirmat ca orașul sau este incercuit de militarii lui Vladimir Putin, ceea ce face imposibila evacuarea. Agitație este și in țara vecina. O echipa CNN, aflata…

- UPDATE 13.00 Gigantul Gazprom a anunțat ca livrarile de gaze naturale catre Europa, prin Ucraina, se desfașoara conform graficelor stabilite.UPDATE 12:20 Kremlinul a anunțat ca "este in continuare deschis negocierilor", pe teritoriul Belarusului și așteapta un raspuns din partea oficialilor ucraineni…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei continua chiar daca exista declarații oficiale ca ar putea exista negocieri pentru un armistițiu. Urmarește principalele evoluții pe aceasta tema pe PRESSALERT.ro. UPDATE 8 Primarul Kievului, Vitali Klitschko, impune de sambata seara o noua stare de asediu in oraș. Aceasta…