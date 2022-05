Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a declarat, pentru CNN, ca este ingrijorat de posibilitatea ca presedintele rus, Vladimir Putin, sa foloseasca o arma nucleara tactica asupra Kievului. „Siguranta este principala prioritate in acest moment… Da, desigur ca ne facem griji si speram ca razboinicii nostri ne apara, dar riscul este inca acolo si fara partenerii nostri, […] The post Primarul Kievului, ingrijorat ca Putin ar putea folosi „o arma nucleara tactica” asupra capitalei ucrainene appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .