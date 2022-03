Stiri pe aceeasi tema

- Un depozit de produse congelate a luat foc sambata dimineața din cauza bombardamentelor in districtul Brovary, la nord-est de Kiev, potrivit Ministerului ucrainean de Interne. Bombardamentul a avut loc in satul Kvitneve, sambata dimineața, a precizat Ministerului ucrainean de Interne. Rapoartele preliminare…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a transmis marți, 8 martie, ca a discutat prin telefon cu primarul orașului Kiev, Vitali Klitschko, pentru a-i transmite ca sunt pregatite mai multe ajutoare pentru cetațenii din Ucraina, in contextul razboiului cu Rusia.„Am avut mai devreme o discuție telefonica…

- Trupele rusesti isi intaresc atacul asupra Kievului. Duminica dupa-amiaza, un lung convoi de vehicule militare avansa catre capitala ucraineana dinspre sud. Primarul Kievului, Vitali Klitscho, a spus ca va fi din nou o seara grea. Alarmele au inceput sa sune in jurul orei 20.00. S-au auzit bubuituri…

- Ambasada distribuie și un mesaj al primarului din Kiev, oraș care rezista cu greu atacului Rusiei:"Inamicul continua sa lupte nu doar cu arme, ci și cu diversiuni informaționale.In special, crearea de pagini false ale reprezentanților autoritaților de la Kiev.Astazi, pe Instagram a aparut o clona a…

- Ambasada distribuie și un mesaj al primarului din Kiev, oraș care rezista cu greu atacului Rusiei:"Inamicul continua sa lupte nu doar cu arme, ci și cu diversiuni informaționale.In special, crearea de pagini false ale reprezentanților autoritaților de la Kiev.Astazi, pe Instagram a aparut o clona a…

- Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a anunțat ca orice cetațean din Ucraina care se afla pe strada dupa ora 17.00 va fi considerat și tratat drept inamic. Unde s-au refugiat oamenii pe timpul nopții și in ce interval de timp nu au voie sa circule.

- Kievul „a intrat intr-o faza defensiva", deoarece trupele ruse au adus zgomotele razboiului in oras, a declarat primarul Kievului, Vitali Klitschko, vineri, in cadrul unui briefing de presa, informeaza Reuters. "Orasul a intrat intr-o faza defensiva. In unele cartiere rasuna focuri dearma si explozii,…

- Primarul capitalei Ucrainei, Kiev, a acuzat Germania ca a tradat Ucraina prin faptul ca refuza sa ajute cu arme țara, în timp ce Rusia pare gata de invazie. Într-un articol de opinie de duminica din ziarul german Bild, Vitali Klitschko a scris ca decizia Germaniei de a nu trimite…