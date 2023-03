Stiri pe aceeasi tema

- O noua greva generala are loc in Franța, astazi. Ministerul de Externe ii informeaza pe cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Franța ca sunt așteptate perturbari ale circulației feroviare naționale, locale și internaționale.

- FOTO ȘTIREA TA| Strada din Alba Iulia, exemplu de ignoranța și nepasare: „S-a sapat in septembrie 2022, se reface la Sfantu’ Așteapta” FOTO ȘTIREA TA| Strada din Alba Iulia, exemplu de ignoranța și nepasare: „S-a sapat in septembrie 2022, se reface la Sfantu’ Așteapta” Cetațenii strazii Barbu Lautaru…

- Primarul PNL al municipiului Suceava, Ion Lungu, a comentat astazi despre posibila candidatura la funcția de primar a fostului manager al Spitalului Județean Suceava, Vasile Rimbu, dupa ce marți s-a inscris in PSD aratand ca are cu acesta o colaborare de peste 30 de ani. ”Cu domnul Rimbu avem o relație…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat astazi ca va iniția un proiect de hotarare de consiliu local prin care va propune acordarea sumei de 2.500 de lei pentru fiecare nou nascut familiilor care au domiciliul stabil in municipiul Suceava. El a declarat ca va lua aceasta masura care exista…

- In data de 9 ianuarie, Proiectul de buget local al Municipiului Ramnicu Valcea pe anul 2023 a fost pus in dezbatere publica pe site-ul Primariei, la adresa www.primariavl.ro, dandu-se astfel startul proceduriide consultare publica in conformitate cu legislația in vigoare, iar pana la acest moment s-au…

- Pana la finalul acestui an, se vor putea emite noile carți electronice de identitate in toate municipiile din țara. Cu aceste documente, putem sa calatorim in Uniunea Europeana. Țin locul cardului de sanatate și vor putea fi folosite pentru a accesa de la distanța sistemele online ale instituților statului.…

- Copilul minune! Jessie J este insarcinata și așteapta primul ei copil, dupa ce a suferit un avort spontan in 2021. Artista este in culmea fericirii și de-abia așteapta sa-și stranga bebelușul in brațe. Pe contul sau de Instagram, Jessie J le-a dat marea veste fanilor sai, carora le-a transmis faptul…

- Primarul Ion Lungu a mulțumit miilor de suceveni care au participat la Revelionul in aer liber organizat de municipalitate. ”La cumpana dintre ani municipalitatea suceveana a organizat, am putea spune conform tradiției, REVELIONUL IN AER LIBER! Mulțumim miilor de suceveni care au umplut zona centrala…