- Incepand de la jumatatea anului viitor, buzoienii ar urma sa mearga la Primarie in alt loc decat cel cunoscut, iar asta dupa ce noul sediu de la Bazar va fi dat in folosința. Anunțul a fost facut de primarul Constantin Toma, care iși dorește sa mute aproape intreaga activitate a Primariei in noul complex…

- Una dintre cele mai frumoase primarii din țara se afla in județul Suceava. Este vorba de Primaria comunei Fundu Moldovei, care arata intr-un mare fel dupa ce a fost reabilitata și modernizata. Modernizarea a fost facuta dupa planurile vechi cladirii fiindu-i redata arhitectura de odinoara. Fotografiile…

- In ultima perioada, 30 de beneficiari din Caminul pentru Persoane Varstnice din Ostroveni au fost depistati pozitivi la Covid-19, fapt care a determinat, conform protocoalelor in vigoare, crearea unui sector ”rosu”, complet izolat, in care sa fie ingrijiti, se arata intr-un comunicat de presa al Primariei…

- Directia generala arhitectura, urbanism si relatii funciare impreuna cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, va contracta o companie, ce va realiza o baza de date, unde se vor regasi toate spațiile din municipiu pe care pot fi amenajate parcari. Anunțul a fost facut de catre viceprimarul Victor…

- Municipalitatea suceveana ar putea supraimpozita proprietarii din blocurile cu fațadele nerefacute din zona centrala. O alta varianta ar fi aceea ca reabilitarea cladirilor neingrijite sa fie realizata cu fonduri din bugetul local, iar banii sa fie recuperați eșalonat. Prezent in studioul Radio Top,…

- Municipalitatea din Copenhaga doreste sa interzica accesul in centrul orasului pentru trotinetele electrice inchiriabile, au anuntat vineri reprezentantii Primariei daneze, prin adoptarea uneia dintre cele mai stricte reglementari din lume in aceasta chestiune, informeaza AFP. "Nu va mai…

- In municipiul Suceava vor fi introduse restricții dupa ce incidența cazurilor de infectare cu COVID-19 a ajuns astazi la 1,56 la mia de locuitori. Primarul Ion Lungu a declarat ca masurile care vor fi aplicate la nivelul municipiului reședința de județ vor fi stabilite in ședința Comitetului Local pentru…

- Primaria municipiului Suceava și Universitatea ”Ștefan cel Mare” vor incheia un parteneriat pentru inființarea unui Centru Național Olimpic de pregatire a juniorilor la handbal masculin. Anunțul a fost facut de primarul Ion Lungu in cadrul unei conferințe de presa la care a participat și rectorul…