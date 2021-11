Stiri pe aceeasi tema

- Corala Barbateasca “D.G.Kiriac” din Pitești continua seria concertelor din aceasta stagiune in localitați din Argeș. Astfel, duminica, 7 noiembrie, inaintea marii sarbatori a Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, la orele serii, ajunge in parohia cu aceest hram din comuna Vedea, mulțumita preotului…

- Luni, 8 noiembrie, de sarbatoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, incepand cu ora 10.00, are loc la hramul bisericii de lemn din Jugastreni, comuna Vima Mica. In aceste vremuri tulburi, pe care le traim cu toții, simțim poate mai mult ca niciodata nevoia de a cauta alinare, de a cere ajutor,…

- Robert Glința, cetațeanul de onoare al Piteștiului, concureaza de astazi la Europenele din Rusia. „Pentru Robert, astazi va fi proba de 50 de m spate, iar apoi, piteșteanul nostru va lua startul in probele de 100 m spate – pe 4 noiembrie, respectiv 100 m liber – pe 6 noiembrie. Robert, mult succes!…

- Presedintele PSD Arges, Ion Minzina, a anuntat, marti, ca organizatia pe care o conduce nu este de acord ca social-democrațiii sa ofere susținere unui guvern format in jurul „cocoșaților” din PNL. „In urma consultarilor interne, PSD Argeș a concluzionat nu poate fi de acord niciodata sa susțina…

- Novak Djokovic (34 de ani), liderul din clasamentul ATP, i-a felicitat pe Emma Raducanu și Daniil Medvedev, cei doi caștigatori de la US Open 2021. Invins de Medvedev in finala de la US Open, Novak Djokovic a ratat șansa de a caștiga cel de-al patrulea turneu de Mare Șlem al anului. Fair-play, sarbul…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, luni, un mesaj cu prilejul sarbatorii Ros Hasana - Anul Nou evreiesc. El felicita, cu acest prilej, conducerea si membrii Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania, si le transmite cele mai calde urari de sanatate, prosperitate si bucurie spirituala.…

- Un sincer „La multi ani” si multa sanatate de Sfanta Marie tuturor locuitorilor din comuna Poiana Lacului care poarta acest nume sfant! Primar, Ion Dumitrache Articolul Primaria comunei Poiana Lacului, MESAJ pentru cetateni, de Sfanta Maria apare prima data in Observator de Argeș .

- In acest sfarșit de saptamana, cu prilejul sarbatorii „Adormirea Maicii Domnului”, jandarmii salajeni vor asigura masuri de ordine publica in zona lacașurilor de cult, precum și la mai multe manifestari cultural-artistice, pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale in zona desfașurarii acestora,…