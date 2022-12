Partiile de pe Dealul Cocoș vor funcționa ambele, anul acesta. „Nu mai investim in aparatura, dar vom face zapada inclusiv pe partia mare”, a declarat Ioan Turc. La finalul lunii octombrie, primarul Ioan Turc declara ca NU mai investește in partia mare de pe Dealul Cocoș. „Mi s-au propus investiții la partie, pe care le-am taiat. Eu NU fac investiții in partia mare. Partia mare este un eșec absolut. Pot sa spuna ce vor, cei ce susțin aceasta partie, in ciuda tuturor evidențelor. Nu avea ce cauta o partie amenajata la 600 de metri”, declara Ioan Turc aici: Turc: NU mai investesc in partia mare!…