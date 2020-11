Primarul municipiului Bistrița, Ioan Turc, a fost confirmat cu CoVid-19. Anunțul a fost facut chiar de edil pe pagina sa de Facebook, in urma cu puțin timp. „Deoarece asta-noapte am prezentat simptome, azi m-am testat pentru noul coronavirus, iar rezultatul este pozitiv. Prin urmare, ma voi izola la domiciliu pentru 14 zile. Voi delega sarcini, dar voi fi și in regim de telemunca, urmarind modul in care sunt realizate obiectivele Primariei Bistrița. Deși au existat mulți angajați infectați cu SARS-CoV-2 in ultima perioada, activitatea in folosul cetațenilor trebuie sa continue in condiții cat…