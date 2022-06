Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul i-a acuzat luni pe naționaliștii ucraineni ca au comis un "atac terorist" impotriva unui oficial instalat de Rusia in sudul Ucrainei, relateaza agenția de presa AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Primarul orașului ucrainean Melitopol, Ivan Fedorov, a scris sambata pe FB ca militarii ruși pregatesc provocari in cadrul sarbatorilor de 9 mai din oraș, nefiind exclusa impușcarea unor civili pentru a acuza apoi Forțele Armate ale Ucrainei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Primarul din Mariupol, cel mai bombardat oraș din Ucraina, susține ca zona a devenit „noul Auschwitz”. El acuza Rusia ca a deschis crematorii mobile in oraș pentru a distruge dovezile privind uciderea civililor și vorbește despre mii de victime. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Dupa ce au aparut imagini cu cadavrele civile impraștiate pe strazile din Bucea, un oraș din apropierea capitalei ucrainene Kiev, primarul Anatoliy Fedoruk a spus la CNN ca „nu vom ierta poporul rus pentru atrocitațile petrecute aici." Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Bursele europene au incheiat tranzactiile de marti in crestere puternica, ca urmare a sperantelor legate de progresele negocierilor pentru pace dintre Rusia si Ucraina, relateaza CNBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Ivan Fedorov, primarul orasului ucrainean Melitopol, care ar fi fost rapit saptamana trecuta, a fost eliberat, a anuntat guvernul de la Kiev, citat de DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Ministerul Apararii a declarat ca Rusia ar putea incerca sa organizeze un „referendum" in Herson, ca parte a planurilor de a legitima zona ca republica separatista. Mai multe demonstrații au avut loc in ultimele zile in orașele ocupate, scrie Sky News, informeaza Mediafax. Fii la curent cu…

- Un oficial ucrainean de rang inalt din regiunea sudica Kherson, care se afla acum sub ocupație rusa, a declarat ca rușii fac presiuni asupra consiliului regional pentru a fi de acord cu un referendum privind "independența" zonei fața de Ucraina, anunța CNN, potrivit Mediafax. Fii la curent…