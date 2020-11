Stiri pe aceeasi tema

- Dominic Fritz se arata ingrijorat pentru ca rata de infectare cu coronavirus continua sa creasca in Timișoara, astfel ca cere cteațenilor sa fie precauți. „Evitați fiecare contact posibil! Eu constat ca in alte țari, deși sunt mai puține paturi ocupate in spitale ca la noi, au fost luate masuri mult…

- Primarul Dominic Fritz a facut un apel la firmele, ONG-urile, dar si simplii cetateni din Timisoara sa se alature autoritatilor locale in lupta impotriva pandemiei de coronavirus. Un prim obiectiv anuntat este “Proiectul oxigen”, destinat pacienitilor Covid care fac oxigenoterapie acasa. Dominic Fritz…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, face un apel la timișoreni sa doneze bani pentru concentratoare de oxigen și pulsoximetre, extrem de necesare pentru tratarea la domiciliu a pacienților a pacienților infectați cu coronavirus sau recuperarea lor ulterioara. Din pacate, legal municipalitatea nu poate…

- Primarul ales al Timișoarei, Dominic Fritz, a avut o serie de intalniri pentru a avansa un plan de combatere a pandemiei Covid la Timișoara. The post Dominic Fritz va avea o comisie de experți pentru gestionarea pandemiei appeared first on Renasterea banateana .

- In ziua in care trebuia sa fie investit primar al Timisoarei, Dominic Fritz anunta un prim pas in demersul sau privind combaterea COVID-19 in oras. In aces sens, el va constitui o “comisie de experti”, din care vor face parte mai multi specialisti din varii domenii, nu doar din cel sanitar. Azi, Dominic…

- Primarul ales al municipiului Timișoara, Dominic Fritz, a anunțat, intr-un mesaj postat pe Facebook, ca dupa investirea in funcție va incepe sa funcționeze o comisie de experți care il va sfatui in...

- "Partenerii noștri potențiali ne-au spus ca nu sunt in masura sa onoreze ce am negociat luni și miercuri și asta inseamna sa avem un viceprimar de la USR-PLUS și un viceprimar de la PNL, un vicepreședinte de la USR-PLUS și de la PNL. Au spus ca au nevoie de timp sa se gandeasca, ca propun sa facem…

- „Timișoara mi-a marcat felul in care privesc viața” spune Dominic Fritz, candidatul care a caștigat alegerile locale din 27 septembrie. A venit in Romania acum 17 ani și s-a indragostit de acest oraș. A fost voluntar in nenumarate proiecte umanitare, este pasionat de muzica, absolvent de științe politice…