- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Brașov au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și luarea masurii controlului judiciar pe cauțiune pe o durata de 60 de zile, incepand cu data de 22 octombrie 2020, fața de fiecare dintre inculpații: George Scripcaru,…

- Romanii cu drept de vot care au un act de identitate al carui termen de valabilitate ar fi expirat in perioada 1 martie – 6 decembrie pot merge la urne la alegerile parlamentare, anunța Biroul Electoral Central (BEC). Potrvit Agerpres, BEC a emis o decizie de interpretare unitara a prevederilor legale…

- Senatorul USR Allen Coliban l-a devansat cu 3.672 de voturi pe actualul edil, George Scripcaru, care conducea orașul din 2004. George Scripcaru a candidat din partea PNL. Allen Coliban și-a anunțat victoria pe Facebook, in noaptea de duminica spre luni, invitandu-și simpatizanții sa vina in fața Teatrului…

- Premierul Ludovic Orban susține ca organizarea alegerilor locale s-ar putea desfașura fara probleme, daca se menține actuala rata de infectare cu noul coronavirus. ”Daca ne uitam la evoluția in ultimele 2 saptamani putem constata ca am reușit sa oprim creșterea, ceea ce este extrem de important. Sigur,…