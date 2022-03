Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei FC Arges, Andrei Prepelita, a declarat, astazi, intr-o conferinta de presa sustinuta inaintea partidei cu Universitatea Craiova, ca isi doreste ca formatia sa sa nu faca doar act de prezenta in play-off-ul Ligii 1. „Dupa calificarea in play-off vine foarte repede si primul meci. Ne-a…

- Caz rar la Pitești: Prepelița și Vladoiu au calificat-o pe FC Argeș in play-off pentru prima oara in istorie impotriva „patronului” clubului, edilul Cristian Gentea. E posibil ca atmosfera proasta dintr-un club sa genereze niște rezultate foarte bune. ...

- Polițiștii locali continua acțiunile nocturne in care sunt vizați cei care iși parcheaza mașinile de mare tonaj, pe domeniul public al municipiului Pitești. Conform HCL 60/ 2006, acest lucru este interzis, sancțiunile fiind de la 600 lei pana la 1200 lei pentru persoanele juridice și de la 500 lei pana…

- Sepsi Sfantu Gheorghe - CS Universitatea Craiova si FC Voluntari - FC Arges sunt meciurile din semfinalele Cupei Romaniei, s-a stabilit, joi, dupa tragerea la sorti care a avut loc la Casa Fotbalului, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Andrei Prepelița (36 de ani) o va mai antrena pe FC Argeș doar pana la vara. Surse GSP din anturajul gruparii piteștene informeaza ca Ilie Poenaru (45 de ani) are deja semnat un acord cu primarul Piteștiului, Cristian Gentea, cel care are ultimul cuvant in club. Contractul va intra in vigoare dupa acest…

- Cristian Gentea, primarul Piteștiului și totodata omul care ia deciziile importante la FC Argeș, spune ca Andrei Prepelița (36 de ani) va ramane antrenorul echipei, deși este nemulțumit de declarațiile fostului mijlocaș. La inceputul lunii februarie, imediat dupa eșecul suferit de FC Argeș impotriva…

- Cristian Gentea, primar al municipiului Pitești și președinte executiv PSD Argeș, transmite ca „PSD susține companiile, antreprenorii și fermierii romani!Acum, mai mult ca oricand, producatorii autohtoni au nevoie de sprijinul Guvernului. «Fabricat in Romania» și «Cumparam romanește» sunt programe asumate…

- Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Curtea de Argeș, care acționau pentru verificarea autovehiculelor destinate transportului public de persoane, au depistat un barbat de 57 de ani, din Pitești, care conducea un microbuz pe DN 7C, pe raza localitații Baiculești, care efectua transport public de persoane…