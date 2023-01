Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, a a spus ca toți șefii de partide au fost invitați la manifestarile de Ziua Unirii de a Iași, la care vor participa și premierul Nicolae Ciuca și mai mulți miniștri. El a adaugat ca evenimentul nu trebuie politizat sau perturbat de tipete.

- Romanian prime minister Nicolae Ciuca announced on Wednesday that the country invested a record-high 73 bln lei (E15 bln) in 2022, slightly off its target due to the economic turmoil, according to See News. The government had planned to invest 88 bln lei last year. These figures confirm a very positive…

- Guvernul Ciuca a anunțat, miercuri, imediat dupa declarațiile lui Klaus Iohannis, ca NU exista niciun fel de abordare, la nivelul Executivului, care sa vizeze un boicot sau un alt tip de acțiune indreptata impotriva Austriei și firmelor austriece din Romania. Liderul PSD Marcel Ciolacu, partener in…

- Politicienii s-au grabit sa posteze mesaje de Ziua Naționala pe rețelele de socializare inca de la primele ore ale zilei. Seria a fost deschisa chiar de președintele Klaus Iohannis care a bifat prima postare pe Twitter joi, la ora 7.00, urmat de premierul Nicolae Ciuca și de miniștri ai Cabinetului.…

- Klaus Iohannis a anunțat, miercuri, ca recepția de Ziua naționala a Romaniei va avea loc chiar in dupa-amiaza zilei de 1 Decembrie, la Palatul Cotroceni. Conform informațiilor difuzate in emisiunea „Decisiv”, de la Antena 3, șeful statului nu i-a invitat pe fostul președinte Traian Basescu, pe liderul…

- Consiliul Județean Maramureș a cumparat spațiu de promovare la televiziunile locale și in mediul online pentru vizita premierului Nicolae Ciuca in județ. Consiliul Județean Maramureș, județ in care premierul s-a aflat la sfarșitul saptamanii trecute, a cumparat prin achiziții publice spații la diferite…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat, sambata, la Prima TV, ca nu se ia in calcul o majorare a pensiilor mai mica de 10% incepand de anul viitor. El a subliniat ca nu-si permite sa se lanseze intr-o „licitatie de procente” in legatura cu acest subiect. Intrebat ce parere are despre afirmatiile…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, marți, decretele prin care ia act de demisia lui Vasile Dincu din funcția de ministru al Apararii și de numire a premierului Nicolae Ciuca in locul acestuia, anunța Administrația Prezidențiala. Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul „prin care se ia act de…