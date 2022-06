Stiri pe aceeasi tema

- FC Voluntari a caștigat și returul cu FC Argeș, scor 1-0, și s-a calificat in finala Cupei Romaniei. Andrei Prepelița (36 de ani), antrenorul piteștenilor, a oferit mai multe motive pentru forma slaba. Meciul tur a fost caștigat de ilfoveni, scor 2-0In cealalta semifinala se vor intalni Universitatea…

- Universitatea Craiova s-a impus categoric, scor 4-0, in partida susținuta luni seara, la Pitești, in fața formației FC Argeș. Disputa a contat pentru etapa 6 din play-off-ul Ligii 1. A fost un joc relaxant pentru elevii lui Laurențiu Reghecampf. Craiovenii au dominat in totalitate partida și le-au fost…

- Așa cum se știe deja, ieri a fost reluata circulația pe strada Lanariei, dupa ce au fost terminate lucrarile de reabilitare a cailor de rulare și a barierei. Reprezentantul firmei constructoare, INTENS PREST SRL, Ilie Alexandru, a fost invitatul primarului Cristian Gentea in conferința de presa a instituției.…

- Gigi Becali (63 de ani), patronul de la FCSB, și Cristian Gentea (58), primarul din Pitești și numarul 1 in conducerea lui FC Argeș, s-au intrecut in laude la adresa lui Ilie Poenaru (45), antrenor liber de contract in prezent. Poenaru, liber de contract din februarie, cand a plecat de la Gaz Metan…

- FC Argeș a cerut lovitura de la 11 metri in minutul 34 al partidei cu FCSB, la scorul de 0-0. Andrei Miron a lovit mingea cu mana in interiorul propriului careu. FCSV a inceput autoritar deplasarea de la Pitești, dar elevii lui Andrei Prepelița au echilibrat partida. Au mutat liniile in jumatatea adversa,…

- Cristian Gentea, președinte executiv al PSD Argeș și primar al municipiului Pitești, anunța ca a fost fost decisa inființarea Registrului Utilajelor. „Este o decizie foarte importanta, inițiata de ministrul PSD al Transporturilor Sorin Grindeanu, care are menirea sa asigure garanția efectiva a existenței…

- Cristian Gentea, primarul din Pitești și omul care dirijeaza tot ce mișca la FC Argeș, a reacționat pe contul sau de Facebook dupa infrangerea alb-violeților cu Universitatea Craiova, scor 0-3, in prima etapa din play-off. Gentea nu a avut doar una, ci mai multe ținte. In primul rand, s-a aparat in…

- Antrenorul echipei FC Arges, Andrei Prepelita, a declarat, astazi, intr-o conferinta de presa sustinuta inaintea partidei cu Universitatea Craiova, ca isi doreste ca formatia sa sa nu faca doar act de prezenta in play-off-ul Ligii 1. „Dupa calificarea in play-off vine foarte repede si primul meci. Ne-a…