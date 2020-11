Primarul general Nicusor Dan: Operatorii de deszapezire din toate sectoarele Capitalei sa fie pregatiti de interventie Primarul general Nicusor Dan le-a solicitat operatorilor de deszapezire din toate sectoarele Capitalei sa fie pregatiti de interventie, astfel incat traficul rutier din Bucuresti sa nu aiba de suferit, avand in vedere avertizarile meteorologilor care anunta cod galben de ninsori moderate cantitativ pentru Bucuresti, a informat duminica seara Directia de Presa a PMB.



Astfel, potrivit raportarilor operatorilor de deszapezire, in total, pentru toate sectoarele Capitalei sunt pregatiti de interventie 2.683 de operatori cu 654 de utilaje - dintre care 381 sunt utilaje care intervin pentru… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

