Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei va pune la dispozitie toate documentele solicitate de Politie in cadrul verificarilor cu privire la autorizatii de construire acordate in anii anteriori, a anuntat, miercuri, edilul general, Nicusor Dan. Municipalitatea a confirmat, prin intermediul unui comunicat de…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, spune, dupa perchezițiile de la Direcția Generala Urbanism si Amenajarea Teritoriului, de unde polițiștii au ridicat mai multe documente, ca nicio persoana dintre...

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat, miercuri, ca va exista cooperare deplina a institutiei cu anchetatorii pentru punerea la dispozitie a tuturor documentelor solicitate de la Directia Generala Urbanism si Amenajarea Teritoriului. Citește și: LISTA deputatilor si senatorilor…

- Președintele Klaus Iohannis s-a intalnit, sambata, la Palatul Cotroceni cu primarul general al Bucureștiului, Nicușor Dan. La finalul intrevederii, șeful statului a declarat ca edilul i-a prezentat problemele pe care le are Capitala. „Tocmai am incheiat o intalnire pe care am avut-o cu domnul Nicusor…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a explicat ce inseamna din punctul lui de vedere ca bucureștenii vor avea „o iarna grea”, precizand ca rețeaua principal de caldura este de trei ori mai proasta decat in urma cu trei ani, iar soluția pentru eventualele avarii va fi momentan intervenția rapida…

- Situația financiara a Primariei Capitalei este una extrem de dificila: datoriile curente directe sau prin instituțiile din subordine se ridica la 3 miliarde de lei, in vreme ce in conturi sunt doar 4 milioane. In aceste condiții a fost in pericol pana și plata salariilor. Cu toate acestea, Nicușor Dan…

- Polițiștii locali și comisarii Garzii Naționale de Mediu vor patrula, in echipe mixte, incepand de saptamana viitoare, pentru a sa stopa arderile ilegale din jurul Capitalei, spune Nicușor Dan, dupa o intalnire cu premierul Ludovic Orban și ministrul Mediului, Mircea Fechet. ”Am ținut sa fiu prezent…

- Eu nu am vazut PSD in campania asta in Bucuresti. Ati vazut? Sa nu credeti ca nu exista. Noi suntem ziua, ei sunt noaptea ca hotii. Noi suntem la vedere, ei sunt in ascuns. Noi suntem la suprafata, ei sunt in subterane. Si-au luat firma pe care nimeni nu stie cu cat o platesc, o platesc la negru…