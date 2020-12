Primarul general: Contractele de salubrizare trebuie verificate, dar serviciul public trebuie oferit

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, continua sa se contrazica cu Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, pe tema salubrizarii. Mai exact, Dan susține ca serviciul trebuie oferit cetațenilor chiar daca toate contractele trebuie verificare. „M-am exprimat pe subiectul acesta. In primul rand, nu vreau sa fac o polemica cu primarul Sectorului 1. In al doilea rand, consider foarte util ca verificarea contractelor si a modului in care contractele sunt realizate sa fie facute. Dar in timpul acesta trebuie oferit serviciul public. Acesta e punctul meu de vedere. Sunt in responsabilitatea primarului…