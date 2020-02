Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, l-a demis pe directorului Circului Metropolitan, Bogdan Stanoevici. Printre motivele care au stat la baza deciziei se numara incheierea unor contracte paguboase si contractarea de colaboratori externi in defavoarea propriilor angajați.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, afirma ca va actiona in continuare pe plan local pentru a asigura un buget "multumitor" pentru spitalele din Bucuresti, chiar daca nu are sustinere in acest sens...

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a fost aleasa, luni, in functia de presedinte al organizatiei PSD Bucuresti in cadrul unei conferinte extraordinare desfasurata la Sala Dalles.Votul a fost acordat in unanimitate de cei 177 de delegati cu drept de vot prezenti la eveniment. Secretarul…

- Primarul general Gabriela Firea a declarat, vineri seara, ca PNL nu este „absolut deloc Alba ca Zapada in ceea ce priveste gravele probleme ale Capitalei”, comentand declaratia recenta a presedintelui Klaus Iohannis care a spus „Capitala nu este un oras bine pus la punct”.

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei a anunțat ca dorește schimbari in ceea ce privește modul in care mijloacele de transport in comun vor circula in Capitala. Concret, pentru fluidizarea traficului, Firea vrea modificarea Codului Rutier, astfel incat autobuzele STB din București sa poata circula…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a convocat, luni, un comandament pentru adoptarea de solutii ce vizeaza fluidizarea traficului in perioada sarbatorilor de iarna. La sedinta, care va avea loc la se...

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, anunta ca, in noaptea de marti spre miercuri, va fi reluata livrarea agentului termic catre locuitorii care sunt racordati la CET Grozavesti, unde a aparut in ultimele doua zile o avarie. "Incepand din aceasta noapte, nu vor mai fi probleme cu livrarea…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea a votat duminica la prima ora, la o sectie de vot din sectorul 1, ea spunand ca a votat cu gandul la copiii acestei tari, cu gandul la un presedinte care va pune capat masurilor de austeritate.