- Social-democratii urmeaza sa decida daca vor anula Conhresul din 21 martie sau il vor organiza, in premiera, in sistem online sau video, pentru a nu aduce peste 1.000 de persoane la Bucuresti. Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu a confirmat pentru Libertatea ca se ia in calcul un Congres video.Si…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, arata ca in cadrul Primariei Capitalei s-a luat decizia de a se construi un parc de 10 hectare in zona Prelungirea Ghencea, din București.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, Episodul 6: 'Nu mai sunati, nu mai interveniti in niciun fel. Se numeste…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, joi, ca pretul biletelor pentru transportul public in comun nu va fi majorat, precizand ca nu a discutat niciodata cu directorul STB despre aceasta posibilitate.

- Zapada de 24 cm, in București. Comandament de urgența la Primaria Capitalei. Autoritațile au intrat in alerta, din cauza codurilor de vreme rea. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a convocat, la sediul Primariei Capitalei, de la ora 11:00, Comandamentul de...

- Candidatul PLUS la Primaria Capitalei, Vlad Voiculescu a prezentat, marti, intr-o conferinta de presa, un sondaj de opinie comandat de partid in care ar fi votat de cei mai multi bucuresteni, la alegerile locale, cu 35%, la diferenta de 7 procente fata de candidatul PSD. Actualul primar General al Capitalei,…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea anunta ca a discutat cu reprezentanti ai mediului de afaceri si ai mediului asociativ din turism despre majorarea taxei turistice la 2%, dar si despre infiintarea Organizatiei de Management de Destinatie. Ea precizeaza ca taxa nu reprezinta un nou bir pentru bucuresteni,…

- Primarul general Gabriela Firea afirma, joi seara, ca, pentru bucuresteni, ”Orban=Dragnea”, avand in vedere refuzul de a aloca mai multi bani Primariei Capitalei. ”Domnul Orban este in razboi cu oamenii de cultura si cu tinerii din Bucuresti. Altfel, nu ar pomeni la orice iesire publica despre evenimentele…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a fost aleasa presedintele organizatiei PSD Bucuresti, spunand ca dupa zece amanari in patru ani au fost organizate alegeri pentru desemnarea conducerii acestei organizatii. Ea a spus ca ”undeva, acolo sus” a fost un semnal ca la Bucuresti nu se dorea normalitate…