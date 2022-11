”Am depus cererea de finantare, la Administratia Fondului pentru Mediu, in vederea instalarii a 166 de statii de reincarcare pentru masinile electrice, proiect pentru care am primit aprobarea consilierilor generali, la ultima sedinta”, a anuntat, luni,l primarul general al Capitalei. Nicusor Dan afirma ca cele 166 de statii, cu 322 de puncte de reincarcare, vor fi montate in apropierea institutiilor publice/imobilelor care sunt in proprietatea/administrarea municipiului Bucuresti. O statie de reincarcare va fi formata din minimum doua puncte de reincarcare. Potrivit primarului, valoarea…