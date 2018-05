Stiri pe aceeasi tema

- Recepția de Ziua Europei oferita de Administrația Prezidențiala are loc la Palatul Controceni. La eveniment vor participa liderul PSD, Liviu Dragnea, premierul Viorica Dancila și primarul Capitalei, Gabriela Firea. Alaturi de Viorica Dancila vor fi și ministrii, iar Gabriela Firea va fi insoțita de…

- Dragnea, reacție in conflictul Iohannis-Dancila: ”N-am vazut si nu vad niciun motiv serios pentru care presedintele sa ceara demisia doamnei premier” a declarat, joi seara, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. “Eu, personal, n-am vazut si nu vad niciun motiv serios pentru care presedintele…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca retragerea sprijinului politic si solicitarea demisiei premierului Viorica Dancila de catre presedintele Klaus Iohannis este o reactie fireasca, precizand ca va discuta cu PNL pentru depunerea in Parlament a unei motiuni de cenzura.…