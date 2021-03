Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a prezentat proiectul de buget al Primariei Timișoara pentru anul 2021. Proiectul propus de acesta va fi supus dezbaterii in urmatoarele 30 de zile. Bugetul pentru dezvoltarea Timișoarei Majoritatea banațenilor spun ca atunci cand se refera la un lucru bine facut,…

- Timisoara ramane in carantina inca șapte zile Timișoara. Foto: Arhiva. Timisoara ramâne în carantina înca șapte zile, împreuna cu cele patru localitati limitrofe. În municipiu, rata de infectare cu coronavirus este de aproape 8,5 cazuri la mia…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, nu s-a mai abținut de la vot in ședința Consiliului Județean pentru Situații de Urgența și a votat continuarea aplicarii carantinei pentru oraș și zona metropolitana. Totusi, el nu a aprobat o prelungire pe 14 zile ci doar pentru 7, iar in plus a fost extrem de indignat…

- Dominic Fritz a votat, miercuri, alaturi de alți membri in CJSU, prelungirea pentru șapte zile a masurii de carantina in Timișoara și patru localitați din jurul orașului. El cere claritate de la guvern, care trebuie sa aplice „aceleași masuri și argumente” și la București. Orașul Timișoara este, miercuri,…

- Primarul Timișoarei și-a exprimat bucuria fața de prelungirea carantinei la Timișoara. Masura a fost luata de la București, deși Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis ridicarea masurii. Nemulțumiți dupa decizie și dupa reacția lui Dominic Fritz, timișorenii au luat pagina acestuia…

- Timișul primește suplimentar, de la bugetul de stat, 66 de milioane de lei, din cotele de TVA, sumele fiind folosite pentru investiții. Se pare ca drumurile primarului Timișoarei, Dominic Fritz, la București au facut minuni, orașul primind sume de la bugetul de stat pentru proiecte care, in principiu,…

- Dominic Fritz a anunțat ca va discuta la București și despre problema migranților, care sunt in numar tot mai mare pe strazile din Timișoara. Reprezentanții forțelor de ordine nu intervin atunci cand aceștia devin agresivi sau se ”cazeaza” in spații dezafectate, motivand ca nu au cadru legale pentru…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca una dintre prioritatile mandatului sau este infrastructura de sanatate si a subliniat ca unitatile spitalicesti din Timisoara si din judetul Timis au probleme in indeplinirea standardelor de siguranta,…