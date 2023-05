Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz (USR), arata, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca ordonanta Guvernului privind masurile de reducere a cheltuielilor ”are consecinte catastrofale” pentru Timisoara care este in acest an Capitala Europeana a Culturii. Potrivit ordonantei, spune Fritz,…

- Dupa cum se vehicula inca de la finalul lunii aprilie, Guvernul Romaniei vrea sa faca economii la bugetul de stat intervenind peste autoritațile locale. Vineri, 12 mai, Adrian Caciu, ministrul Finanțelor, a anunțat ca Guvernul a adoptat ordonanța de urgența privind reducerea cheltuielilor bugetare.

- Guvernul va analiza, vineri, spre aprobare, proiectul de ordonanta de urgenta privind gestionarea si controlul cheltuirii banilor publici. La sedinta de miercuri, premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca actul normativ va fi adoptat vineri. „Doresc sa fac referire la proiectul de ordonanta de urgenta privind…

- Odata cu luna mai se anunța noi proteste! Dupa profesori, și Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP) ia in calcul declanșarea actiunilor de protest in fata Guvernului si a ministerelor de resort, pe perioada nedeterminata. Cauza o reprezinta informatiile aparute…

- Guvernul Romaniei va avea o ședința in ziua de miercuri, 26 aprilie 2023, dar ordinea de zi a ședinței nu include niciun act normativ privitor la impozitarea veniturilor. Ordinea de zi a fost anunțata de Guvernul Romaniei și este postata și pe site-ul Guvernului. Ce-i drept, exista posibilitatea sa…

- Avocatul Poporului a formulat o exceptie de neconstitutionalitate privind prevederile care obliga organizatorii de jocuri de noroc sa intocmeasca o baza electronica de date cu persoanele autoexcluse si indezirabile. Conform exceptiei de neconstitutionalitate postate pe site-ul Avocatului Poporului,…

- PNL a propus o inițiativa legislativa, semnata de deputații Mara Calista, Alin Ignat și Florin Alexandru Alexe, pentru a crește cuantumul maxim al indemnizației lunare pentru creșterea copilului de la 8.500 de lei la 12.000 de lei. Potrivit inițiatorilor, nivelul actual al indemnizației este prea scazut…

- EXTRAS din Dispoziția nr. 1288 a PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA Avand in vedere raportul nr.77686/2023 prin care se convoaca de indata Consiliul Local al Municipiului Craiova in sedinta extraordinara, care se va desfasura on-line, in data de06.03.2023, ora 16,00; Potrivit Hotararii Consiliului Local…