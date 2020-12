Primarul Fritz: „SCM Timișoara încheie fiecare an cu datorii…

Dominic Fritz a spus astazi ca lucrurile trebuie sa se schimbe la Sport Club Municipal, pentru ca entitatea sportiva incheie fiecare an cu datorii restante de milioane de lei. Clubul Primariei Timișoara, ale carui principale secții sunt cele de rugby, handbal și baschet, a ramas și fara conducere dupa schimbarea din administrație, fostul director fiind […] Articolul Primarul Fritz: „SCM Timișoara incheie fiecare an cu datorii de milioane de lei”. In ce direcție va concentra administrația investițiile din sport a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .