- In prima sa conferința de presa in calitate de primar al Timișoarei, Dominic Fritz a abordat problema pandemiei de coronavirus și a precizat ca suntem la o rata de infecție la aproape 6 la mia de locuitori in Timișoara. „Este puțin probabil ca vom putea evita o carantinare a Timișoarei și a zonei periurbane.…

- Primarul ales al Timișoarei, Dominic Fritz, a avut o serie de intalniri pentru a avansa un plan de combatere a pandemiei Covid la Timișoara. The post Dominic Fritz va avea o comisie de experți pentru gestionarea pandemiei appeared first on Renasterea banateana .

- In ziua in care insanța judeca una dintre contestațiile privind validarea in funcție, primarul ales al municipiului Timisoara, Dominic Fritz, scrie pe Facebook despre intalnirile sale cu specialisti din diferite domenii, cu care a discutat despre un plan de combatere a pandemiei de COVID-19, la nivelul…

- "Am facut inca un test de Covid-19 astazi și a ieșit și el negativ. Nici nu am și nu am avut simptome, așa ca pot ieși din auto-izolare. M-am incalțat deja pentru o plimbare la soare!Rog mult sa aveți grija de voi și de cei din jur. Purtați masca, aerisiți bine, fiți buni unii cu ceilalți la…

- Primarul ales al municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a ieșit negativ și la al doilea test COVID-19 și a anunțat ca va ieși din izolare. „Am facut inca un test de Covid-19 astazi si a iesit si el negativ. Nici nu am si nu am avut simptome, asa ca pot iesi din auto-izolare. M-am incaltat deja pentru…

- Retroparada Toamnei revine la Timișoara și in plina pandemie de Covid-19. Organizat de Retromobil Club Romania, evenimentul nu va mai cuprinde și o expoziție, ci doar o defilare a automobilelor de epoca prin oraș. Pandemia de Covid-19 i-a facut pe organizatorii Retroparadei sa renunțe la clasica expoziție…

- Primarul ales al municipiului Timisoara, Dominic Fritz, se afla in izolare, dupa ce luni s-a intalnit cu o persoana depistata cu Covid-19. El uUrmeaza sa isi faca testul si spune ca se simte bine. “Luni m-am intalnit cu o persoana care a aflat aseara ca are Covid-19. Am purtat masca, am pastrat distanta,…

- Timisul si Timisoara au consemnat, in ultimele 24 de ore, un record in privinta noilor cazuri de infectari cu coronavirus. La nivelul judetelui s-au raportat 107 noi cazuri, dintre care 57 in Timisoara. In Lugoj au fost 12 cazuri, iar in comunele periurbane Timisoarei, alte 24 de imbolnaviri. La acestea…