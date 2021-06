Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Dominic Fritz incearca, inainte de ședința AGA de maine, sa acopere scandalul de proporții de la Colterm SA pe tema amenzii de peste 100 milioane de lei primite pentru ca nu au fost achiziționate certificatele pentru gazele de sera cu un ”mare” anunț. Primaria Timișoara a trimis, astazi,…

- Adunarea Generala a Actionarilor CT BUS SA a adoptat mai multe hotarari in cadrul sedintelor derulate in perioada martie aprilie a.c. In sedinta din luna martie s a decis prelungirea contractului de mandat al lui Paraschiv Iorgu in calitate de administrator provizoriu AGA a mai decis aprobarea situatiilor…

- Prejudiciile in scandalul achiziționarii certificatelor de CO2 de catre Colterm SA Timișoara cresc de la o zi alta, accentuand dezastrul financiar. In timpul ședinței AGA de ieri, directorul general Petre Nenu a explicat faptul ca pe langa plata amenzii de peste 106.893.467 lei, care devine executabila…

- Deputatul Alfred Simonis, președintele PSD Timiș, a spus, marți, dupa amenda primita de Colterm, ca asistam la dezastrul unui oraș condus de dreapta 30 de ani, dupa ce Administrația Naționala pentru Mediu a trimis societații de termoficare o amenda imensa. „PSD a avertizat, in repetate randuri, ca…

- Lovitura decisiva pentru societatea de termoficare Colterm SA Timișoara: Administrația Fondului pentru Mediu a emis decizia de impunere pentru faptul ca societatea nu a depus, conform obligațiilor legale, pana la data de 30 aprilie, certificatele pentru emisiile de gaze cu efect de sera. Decizia vine…

- Doi consilieri locali vor sa discute in Adunarea Generala a Acționarilor de la Colterm problemele societații de termoficare, care risca o amenda de peste 20 de milioane de euro pentru lipsa certificatelor EUA. Ședința poate avea loc daca toți aleșii semneaza convocarea AGA.

- Consilierii județeni s-au intalnit miercuri in ședința extraordinara și au votat proiectul de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani in Adunarea Generala a Acționarilor (AGA) a societații Nova Apaserv pentru declanșarea procedurii de selecție a noilor…

- Administrația Dominic Fritz incearca sa paseze responsabilitatea in scandalul certificatelor de CO2 pentru Colterm SA, atat primarul, cat și viceprimarul USR evitand dea raspunsuri concrete despre cine este de vina ca va fi de platit o amenda de 21 de milioane de euro pentru ca nu au fost achiziționate…