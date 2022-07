Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Timisoarei a semnat astazi o dispozitie privind delegarile de atributii catre viceprimarul Cosmin Tabara. Din noua lista lipseste Directia de Patrimoniu, cea mai importanta structura pe care o coordona pana acum viceprimarul PNL. Potrivit unor surse din primarie, motivul „pedepsei” ar fi acela…

- ■ a avut loc o intilnire intre primarul Leonard Achiriloaei si viceprimarul Radu Samson, in vederea stabilirii noilor atributii ale celui din urma ■ partial, vicele va indeplini sarcini legate de coordonarea unor activitati de la Directia de Asistenta Sociala si cele legate de gestionarea relatiilor…

- Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, o indeamna pe șefa statului, Maia Sandu, „sa nu vorbeasca despre ceea ce nu cunoaște”. Reacția sa vine dupa ce președinta a declarat ca primele informații colectate de autoritațile de la Chișinau arata ca atacurile din stanga Nistrului pornesc de la forțele…

- Se pregatesc schimbari importante la Ministerul Sanatatii. Alexandru Rafila a declarat ca serviciile SMURD trebuie sa treaca in subordinea ministerului sau. Interesul pacientilor ar trebui sa prevaleze, indiferent de persoana care se afla la conducerea SMURD, spune ministrul Rafila.