- Toader (Teodoro) Stoica, roman in varsta de 52 de ani, originar din Vrancea, a fost numit viceprimar in localitatea Riano, de langa Roma, in urma alegerilor locale de luna aceasta. Dorin Adrian Briciu, in varsta de 48 de ani, originar din Lugoj, este primul roman ales in Consiliul Local al Primariei…

- Pandemia a schimbat preferințele romanilor in ceea ce privește vacanțele de iarna. Cei mai mulți vor sa-și petreaca sarbatorile in țara. Experții in turism spun insa ca cea mai buna perioada de vacanța este cu cateva saptamani inainte sau dupa Revelion. Atunci, prețurile scad, iar condițiile pot fi…

- Vacante la munte mai scumpe in aceasta iarna. Hotelierii anunta deja scumpiri din cauza cresterii de preturi la gaze si energie electrica, transmite Noi.md cu referire la observatornews.ro. Tot din acelasi motiv si tariful pentru transportul pe instalatiile de cablu ar putea fi majorat. {{550752}}In…

- Din cauza majoritarii cu 25% a tarifelor la utilitați și la produselor necesare pentru buna funcționare a activitații turistice, hotelierii din Poiana Brașov sunt obligați sa mareasca prețurile la cazare cu pana la 15%. Cat trebuie sa scoatem din buzunare pentru un sejur la munte de sarbatori, anul…

- Consilierii locali din Focșani sunt convocați, astazi, intr-o ședința de indata pentru a discuta proiecte referitoare la reabilitari de strazi, parcari și rectificarea bugetului local al municipiului. Ședința a fost convocata de primarul Cristi Misaila pentru a discuta proiectele de hotarare care nu…

- Primaria Bacau solicita 1.52 milioane de lei pentru ornarea orasului si petrecerile de Craciun si Revelion. Mai mult, celebrul brad va fi inlocuit de unul nou, de 3 ori mai scump. Potrivit referatului intocmit de cabinetul de specialitate al primarului municipiului Bacau, se solicita 1.524.450 de lei…

- Elevii din Rodna ar putea avea un Centru de Excelența pentru Formare Profesionala in Sistem Dual! Atat ei, cat și familiile lor, dar și companiile de pe Valea Someșului sau administrația locala ar avea o mulțime de beneficii. Consiliul Local din Rodna a respins propunerea celor de la Școala Fara Șomeri…

- Acesta a fost depistat circuland cu viteza de 106 km pe ora, pe E85, intr-o zona cu restricție de viteza de 50 km/h (zona intersecției dintre E85 și drumul județean care duce spre Cotești).Acul vitezometrului sarise de 100 km/h, iar polițiștii rutieri l-au sancționat pe șofer cu ridicarea permisului…