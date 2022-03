Stiri pe aceeasi tema

- Azi a inceput prima etapa a recensamantului, iar timp de doua luni, populația poate completa singura , online, formularul oficial. Recensamantul Populației și Locuințelor (RPL2021) presupune, in premiera pentru Romania, doua aspecte distincte: autorecenzarea online și autorecenzarea online asistata…

- Incepand de luni, 14 martie, și pana pe 15 mai 2022, romanii se pot autorecenza in cadrul Recensamantului Populației și Locuințelor – RPL 2021. Autorecenzarea, prima etapa de colectare a datelor de la populație pentru Recensamantul Populației și Locuințelor (RPL2021), presupune, in premiera pentru Romania,…

- Campania „Timișoara pentru Ucraina”, o coaliție de peste 30 organizații și instituții din Timișoara, a pornit organizarea logistica și achizițiile de echipament medical pentru Ucraina, cu un avans de 200.000 lei din fondul de rezerva al campaniei Oxigen pentru Timișoara. In plus, in mai puțin de 48…

- Unitatea Judeteana de Implementare a Recensamantului Constanta in colaborare cu Comisiile locale constituite pentru Recensamantul Populatiei si Locuintelor 2021 demareaza campania de recrutare a recenzorilor pentru Recensamantul Populatiei si Locuintelor Plata recenzorilor care asigura autorecenzarea…

- Astazi este prima zi in care se inițiaza Recensamantul Populației și Locuințelor din Romania. Prima parte a acestui proces va dura pana pe 13 martie. In aceasta faza incipienta, Institutul Național de Statistica (INS) va aduna bazele de date de care dispun celelalte instituții ale statului pentru a…

- Guvernul urmeaza sa aprobe, luni, intr-o sedinta organizata in format hibrid, o serie de hotarari privind organizarea si desfasurarea Recensamantului Populatiei si Locuintelor din Romania, proces amanat in anul 2021 pentru anul in curs din cauza pandemiei. Astfel, Executivul va adopta forma si continutul…

- Salariatii Institutului National de Statistica (INS) organizeaza, joi, un miting de protest la sediul institutiei intre orele 10.00 si 12.00, in semn de protest fața de inghețarea salariilor la nivelul anului 2020. Actiunea este organizata de Sindicatul din INS si are ca obiect nemultumirea statisticienilor…

- „Eu sunt de acord cu toate masurile care stimuleaza campania de vaccinare. Orice masura are efecte directe.Nu știm daca are probleme de constituționalitate, nu pot sa discut pe ceva ce nu avem. Orice masura trebuie sa aiba un rezultat. Important este ca acest certificat are o motivație ca economia sa…