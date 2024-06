Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi romani din Rijkevorsel, care sambata seara au mers sa vada meciul de fotbal dintre Romania și Belgia și erau in drum spre casa, au fost atacați de un grup de tineri pe strada Prinsenpad. La un moment dat s-au auzit trei impuscaturi, apoi un roman de 22 de ani a fost taiat cu o maceta, fiind…

- Momente mai puțin fericite pentru romani, dupa ce Naționala Romaniei de fotbal a pierdut meciul impotriva Belgiei, dar chiar și așa, echipa noastra ramane pe primul loc in grupa. Deși au pierdut cu 2-0, „tricolorii” au jucat exemplar aseara la Koln și au reușit sa le dea belgienilor cateva emoții…

- SUSȚINERE… Romanii au invadat și orașul Koln. La partida de diseara, contra Belgiei, sunt așteptați peste 20.000 de romani, printre ei și zeci de vasluieni. Cei mai mulți, in jur de 30, sunt membri ai Peluzei Nord Vaslui, fani ai defunctei FC Vaslui. Romania iși continua aventura de la Campionatul European…

- Ești pregatit sa te bucuri la maximum de meciul Romania – Belgia? Avem o oferta care te va face sa sarbatorești fiecare gol al naționalei Romaniei la EURO 2024! Suntem patrioți și cu toții stam cu ochii pe televizoare la meciul de sambata! Știu, te intereseaza mai mult echipele de start, dar tot ce…

- SGU Ploiesti invita ploiestenii si nu numai sa urmareasca partida Romania – Belgia in centrul orasului, pe un ecran urias montat in fata Palatului Culturii. Totodata, spectatorii vor putea revedea doua partide memorabile ale nationalei: meciurile cu Argentina din 1994 si cu Anglia din 2000. Pe 22 iunie,…

- Edi Iordanescu și staff-ul lui au trecut repede peste euforia victoriei cu Ucraina, 3-0 in meciul de debut la EURO 2024, și au intrat in linia dreapta pentru a doua partida din grupe, cu Belgia. Pentru meciul care-i poate duce pe „tricolori” in optimi, selecționerul e decis sa nu umble prea mult la…

- Dupa victoria cu Ucraina, Romania va intalni Belgia la Campionatul European din Germania. Victoria istorica a echipei nationale de fotbal a Romaniei in meciul de debut la Campionatul European de fotbal din Germania, 3 0 cu Ucraina, a adus fericirea si in randul jucatorilor Farului Constanta. Acestia…

- Curtea de Apel Oradea a admis cererea autoritatilor judiciare din Ungaria si a dispus transferarea intr-un penitenciar din Romania a pneumologului oradean Dan Stamatiu, incarcerat in țara vecina, transmite Bihoreanul.