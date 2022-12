Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 29 noiembrie – 1 decembrie, la Barcelona, s-a desfasurat targul IBTM World , unul din dintre cele mai prestigioase la nivel mondial dedicate sectorului MICE (Meeting, Incentives, Conferencing, Exhibitions/Events), se arata intr-un comunicat de presa emis de Ambasada Romaniei in Regatul Spaniei.…

- Teatrul National din Timisoara deschide seria evenimentelor de impact ale Capitalei europene cu spectacolul-instalatie „The Third Reich / Al treilea Reich” de Romeo Castellucci, conceput ca o reflexie vizuala a cartii lui Viktor Klemperer, „Language of the Third Reich”, potrivit news.ro. Fii…

- „Politizarea ICR de catre coaliția PSD-PNL este aproape totala. Niciodata n-a fost chiar așa in ICR. S-a ajuns ca in fiecare filiala sa existe oameni de la ambele partide, conform «algoritmului» stabilit de ele. Catinca Maria Nistor este reprezentanta PSD la Londra”, explica angajații ICR pentru Libertatea.…

- Intalnirea Internaționala a Tinerilor Ortodocși va fi organizata in septembrie 2023 la Timișoara, dupa trei ani de intrerupere, dupa cum a aprobat, vineri, Sinodul Bisericii Ortodoxe Romane. Orașul de pe Bega va fi și Capitala Europeana a Culturii in anul 2023.

- Cancelarul german, Olaf Scholz, si presedintele francez, Emmanuel Macron, au afisat o anumita dorinta de destindere in cursul noptii de joi spre vineri la Bruxelles, dupa tensiunile care au izbucnit la lumina zilei intre Paris si Berlin, scrie AFP.

- Cancelarul german, Olaf Scholz, si presedintele francez, Emmanuel Macron, au afisat o anumita dorinta de destindere in cursul noptii de joi spre vineri la Bruxelles, dupa tensiunile care au izbucnit la lumina zilei intre Paris si Berlin, scrie AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, este in vizita oficiala la Paris, in perioada 23-24 septembrie. Aici are programate mai multe intalniri cu oficialitați romane și franceze pentru a promova Timișoara in perspectiva anului 2023, cand orașul nostru va deține titlul de Capitala Europeana a Culturii.…

- Edilul Timișoarei se afla vineri și sambata in capitala Franței. Dominic Fritz a mers in vizita oficiala la Paris, unde are mai multe intalniri cu oficialitați romane și franceze pentru a promova Timișoara in perspectiva anului 2023, cand orașul nostru va deține titlul de Capitala Europeana a Culturii.