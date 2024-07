Primarul Dominic Fritz și-a depus dosarul pentru dobândirea cetățeniei române Primarul municipiului Timișoara, Dominic Fritz, a depus joi dosarul pentru dobandirea cetațeniei romane: „Cu bune, cu rele, cred in Romania și in potențialul sau. Iubesc aceasta țara și vreau sa-i croiesc soarta impreuna cu voi toți”. „Așa arata zambetul unui roman in devenire. Azi mi-am depus dosarul pentru dobandirea cetațeniei romane. Adevarul este ca de […] Articolul Primarul Dominic Fritz și-a depus dosarul pentru dobandirea cetațeniei romane a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a anuntat joi, pe Facebook, ca si-a depus dosarul pentru obținerea cetateniei romane, o „confirmare” a faptului ca are incredere in potențialul acestei țari.

- Primarul Timisoarei vrea sa fie cetațean roman. Dominic Fritz a anuntat joi ca si-a depus dosarul pentru dobandirea cetateniei romane.Așa arata zambetul unui roman in devenire. Azi mi-am depus dosarul pentru dobandirea cetațeniei romane. Este primarul Timisoarei un proiect al serviciilor secrete germane?…

- Primarul municipiului Timișoara, Dominic Fritz, a depus joi dosarul pentru dobandirea cetațeniei romane: „Cu bune, cu rele, cred in Romania și in potențialul sau. Iubesc aceasta țara și vreau sa-i croiesc soarta impreuna cu voi toți”.

- In cursul zilei de joi, primarul Dominic Fritz s-a deplasat la Autoritatea Naționala pentru Cetațenie, in vederea depunerii dosarului in vederea obținerii cetațeniei romane. “Azi mi-am depus dosarul pentru dobandirea cetațeniei romane. Adevarul este ca de mult ma simt unul de-al vostru. Sa am și un…

