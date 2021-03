Primarul Dominic Fritz: Salut hotărârea de a continua carantina Dominic Fritz a declarat, duminica seara, ca acum este nevoie sa ne concentram toate forțele pe o campanie puternica de vaccinare. Primarul a anunțat ca de marți, in Timișoara vor funcționa toate centrele de vaccinare și cu dozele noi vor fi deschise 20 de fluxuri in plus fața de cele existente. Tot marți va prezenta […] Articolul Primarul Dominic Fritz: Salut hotararea de a continua carantina a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

