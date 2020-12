Primarul Dominic Fritz, în echipa de negociere pentru viitorul guvern Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a anunțat ca face parte din echipa de negociere pentru viitoarul guvern PNL - USR-PLUS - USMR: "Nici nu ma gândeam, în urma cu un an, ca voi ajunge aici&".

El a facut acest anunț pe Facebook, mulțumindu-le colegilor din Alianța USR-PLUS care l-au propus și susținut. "Avem nevoie, mai mult ca oricând, de un executiv puternic și stabil și de o guvernare profesionista, care sa redea încrederea ca politica poate genera soluții pentru oameni, aici și peste tot în țara. Sunt 4 ani în care putem sa începem sa reconstruim… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

