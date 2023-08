Sunt 200 de kilometri de cablu care au disparut de pe stalpii din Timișoara, anunța primarul Dominic Fritz. Au fost deja abordate mare parte din zonele principale din oraș, dar operațiunea de rezolvare a acestei ”practici mutilante” continua. ”In doar jumatate de an, peste 200 km de cabluri date jos de stalpi. Peste tot unde ... The post Primarul Dominic Fritz a invins in lupta cu cablurile atarnate pe strazi appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .