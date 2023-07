Stiri pe aceeasi tema

- Florentin Pandele, primarul orașului Voluntari, lanseaza un atac dur la adresa lui Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al Patriarhiei, pe care il acuza ca „da sentințe” inveșmantat „in straie #rezist”. Dupa ce s-a aflat ca primaria condusa de Pandele a fost informata inca din 2021 despre neregulile…

- Primarul orașului Voluntari, Florentin Pandele, a postat un mesaj pe pagina de Facebook prin care il ataca pe purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane, Vasile Banescu. Edilul spune despre acesta ca este un individ care „se crede o instituție independenta și și-a „descoperit de cateva zile și…

- Primarul orașului Voluntari, Florentin Pandele, a acuzat, joi la Romania TV, ca a fost lansata „o campanie impotriva Gabrielei Firea”, soția sa, dupa dezvaluirile din presa și informațiile procurorilor DIICOT despre cazul azilului de batrani din orașul pe care il administreaza. El spune ca mesajul purtatorului…

- Primarul din Voluntari susține ca nu știa ce se intampla in azilele groazei. Primarul orașului Voluntari, Florentin Pandele, susține ca nu avea cunoștința despre situația din azilele groazei, in care mai mulți batrani erau ținuți in condiții inumane. 100 de persoane au fost salvate marți de DIICOT .…

- Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane, a sancționat cu duritate lepadarea de responsabilitate in scandalul caminelor unde batranii erau batuți și infometați, intr-un mesaj ce poate fi interpretat drept un atac la Gabriela Firea.

- Primarul orașului Voluntari, Florentin Pandele, a declarat, vineri, pentru Digi24, ca instituția pe care o conduce nu avea informații despre azilele de batrani in care erau nereguli grave și ca nu are atribuții de control in acest caz. El astfel cere Guvernului sa schimbe legislația in vigoare și „sa…

- Gabriela Firea a intrat in gura Bisericii. Pare ca degeaba a dus soțul Florentin Pandele randuri, randuri de autocare din Voluntari la Sf. Paraschiva de la Iași. Firea, speriata de Azilul groazei Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al BOR, a scris și postat pe FB , un text care nu va fi primit prea…

- Atac fara precedent al purtatorului de cuvant al BOR la adresa ministrului Familiei, Gabriela Firea. Vasile Banescu publica un mesaj pe Facebook in care, fara sa ii menționeze numele, spune ca „sa spui ca nu știi ce se petrece intr-un stabiliment public destinat unor persoane calcate in picioare de…