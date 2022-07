”Avem scoase la licitatie lucrari de aproape 8 milioane de lei pentru reabilitarea termica a unor blocuri din Timisoara. Si avem altele in pregatire. Invit, cu aceasta ocazie, firmele de constructii sa depuna oferte la licitatii. Sunt proiecte cu finantare europeana la care am schimbat solutia tehnica, dupa ce nimeni nu s-a prezentat la licitatie. Acum, incercam sa le deblocam”, a transmis, marti, Dominic Fritz. Primarul din Timisoara a precizat ca, dupa ce au stat pe loc ani de zile, ”proiectele vechi de reabilitare a blocurilor prind in sfarsit contur”. ”Am reusit sa inchidem deja doua licitatii…