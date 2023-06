Stiri pe aceeasi tema

- ANAF a aprobat planul de restructurare pe care Primaria l-a solicitat pentru Societatea de Transport Public Timisoara (STPT), anunta primarul Dominic Fritz. Va urma un plan de reforma pentru ca transportul public local sa devina principala opțiune de calatorie a timișorenilor. Dupa ce a achitat 52 de…

- Potrivit unui asa-zis sondaj de opinie promovat de fostul primar al Timisoarei, Nicolae Robu, pe pagina sa de Facebook, rezulta ca foarte putini dintre cei care l-au votat pe Dominic Fritz in 2020 sunt nemultumiti de actuala administratie. Mai mult, 31% dintre respondenti afirma ca au o “parere foarte…

- In ultimele luni, Societatea de Transport Public Timișoara a reușit sa reduca semnificativ consumul de carburant, cu ajutorul unor sisteme de monitorizare. Conform primarului Dominic Fritz, consumul lunar pentru fiecare kilometru a fost redus cu pana la 10%.

- Liderii PNL Timiș critica administrația Fritz pentru modul in care a gestionat problema Colterm. Liberalii spun primarul Dominic Fritz și subalternul sau Ruben Lațcau au falimentat societatea Primariei

- Compania aeriana romana Blue Air se confrunta cu dificultati financiare din 2019 si, incepand din martie 2020, la fel ca alte intreprinderi active in sectorul aviatiei, a fost grav afectata de pandemia de coronavirus. Din noiembrie 2022, Blue Air a incetat sa functioneze, deoarece autoritatile romane…

- Dupa ce saptamana trecuta reprezentanții Primariei Timișoara spuneau ca catargele montate de Culița Chiș drept surpriza pentru fostul primar Nicolae Robu ar putea fi desființate, prefectul județului a transmis ca va dispune un control la primarie. In replica, Dominic Fritz atrage atenția ca steagurile…

- Prefectul Timisului, Mihai Ritivoiu anunța ca va trimite un control la Primaria Timisoara si i-a dat un ultimatum primarului Dominic Fritz (USR) ca pana la Pastele Ortodox sa aprofundeze legislatia Romaniei privind arborarea drapelului tarii noastre. Anuntul prefectului vine, dupa ce Dominic Fritz a…

- Dorin Modure anunta, luni seara, intr-o postare pe Facebook, ca, in sedinta Consiliului National al SNS s-au luat mai multe decizii importante. ”SNS va initia si va participa la toate formele de protest posibile, in cazul in care noua lege a salarizarii unitare nu va corecta nedreptatea facuta finantistilor,…