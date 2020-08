Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Corina Cretu a declarat, vineri, la Targu Mures, ca la alegerile locale oamenii trebuie sa ii voteze pe cei care au demonstrat ca au facut ceva si care au proiecte vizibile pentru viitor, aratand ca este dispusa sa isi foloseasca experienta de europarlamentar si de fost comisar…

- Europarlamentarul Corina Cretu a declarat, vineri, la Targu Mures, ca la alegerile locale oamenii trebuie sa ii voteze pe cei care au demonstrat ca au facut ceva si care au proiecte vizibile pentru viitor, aratand ca este dispusa sa isi foloseasca experienta de europarlamentar si de fost comisar european…

- Perioada electorala aferenta alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale programate in data de 27 septembrie incepe miercuri.Citește și: Ludovic Orban, declarație controversata: 'i-a ramas mica' ConstituțiaPresedintele Autoritatii Electorale Permanente, Constantin-Florin…

- USR a inregistrat la Senat, in calitate de prima camera sesizata, o propunere legislativa pentru desfașurarea alegerilor locale timp de 2 zile si cer dezbatere in regim de urgenta. Alegerile locale vor avea loc pe 27 septembrie, a decis Parlamentul. Senatoarea Florina Presada este semnatara propunerii…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, și-a lansat sloganul pentru campania de la alegerile locale sub forma unui acronim al numelui sau: Forța, Iubire, Realitate, Eficiența, Adevar Oamenilor. Aceasta scrie, intr-un mesaj pe Facebook, ca in aceasta perioada „se fac și se desfac alianțe politice…

- Fost candidat PMP la alegerile prezidențiale, Theodor Paleologu spune ca nu va candida la alegerile locale, deși a primit o oferta in acest sens de la PNL și PMP.„Nu voi candida in alegerile locale, nici pentru funcția de primar general, nici pentru aceea de primar de sector (am refuzat o…

- Reprezentantii Aliantei USR-PLUS sustin organizarea alegerilor locale din toamna pe parcursul a doua zile pentru a avea un proces electoral corect si accesibil tuturor cetatenilor in conditii de siguranta sanitara.

- Edilul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, a anunțat ca iși dorește ca alegerile sa fie organizate in toamna. Este vorba de prima luna a toamnei, septembrie. Atunci majoritatea cetațenilor se vor afla in localitatea de domiciliu și vor putea participa la scrutin. De asemenea, se va evita finalul de an,…