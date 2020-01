Stiri pe aceeasi tema

- Dorin Florea, medic de profesie și primar al municipiului Targu Mureș din 2000, cu un parcurs politic bogat in spate, de la țaranist (PNȚCD) la pedelist (PDL) și in cele din urma liderul ALDE din Mureș, cercetat in trei dosare penale, a picat asemeni pisicii mereu in picioare.

- Avocatul Poporului, Renate Weber, a reactionat in urma declaratiilor rasiste ale primarului din Targu-Mures, Daniel Florea, la adresa romanilor. Weber sustine ca edilul greseste profund atunci cand vorbeste despre modul de acordare a alocatiilor, fiindca dreptul la acest venit este al copilului, nu…

- Dan Barna ii cere demisia primarului din Targu Mureș, Dorin Florea, care a propus anchete sociale obligatorii pentru cuplurile care vor sa faca un copil și a comentat ca romii fac copii pentru alocații. „​Este de netolerat ca in 2020, intr-o democrație așa cum pretindem ca suntem, un primar sa vina…

- ”Am citit declaratia pe care primarul Dorin Florea a postat-o pe pagina de Facebook. Chiar daca, uneori, unui primar ii poate fi dificil sa gestioneze relatia cu o anumita minoritate sau grup social, in niciun caz nu agreez declaratiile care incurajeaza discriminarea de orice fel! Cred cu fermitate…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, se delimiteaza de primarul din Targu Mureș, Daniel Florea (ALDE), cel care a cerut ca oamenii ce intenționeaza sa faca un copil sa ateste prima data ca au surse de venit suficiente pentru a-l crește.Citește și: Se schimba vremea: cand vor incepe…

- Dorin Florea, primarul din Targu Mureș, considera ca indemnizația de creștere a copilului ar trebui acordata in alt mod decat in prezent și propune introducerea obligatorie a unei anchete sociale pentru cuplurile care vor sa aiba copii. Astfel, edilul crede ca astfel se vor evita situațiile in care…

- Senatorul USR Vlad Alexandrescu afirma ca atitudinea primarului din Targu Mures este dovada unei lipse de viziune "asupra unei probleme pe cat de reale pe atat de dureroase". "Este de neconceput ca in anul 2020 sa se afle in pozitii de autoritate persoane lipsite atat de o intelegere in profunzime a…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Dorin Florea, a propus luni, pe pagina sa de Facebook, ca statul sa ia copiii cuplurilor care nu trec de o ancheta sociala care sa verifice daca au casa, loc de munca și „nivel de educație minim stabilit prin lege”. Contactat de HotNews.ro, Dorin Florea a zis ca…