Stiri pe aceeasi tema

- Primarul orașului Bumbești-Jiu, judetul Gorj, Constantin Bobaru, a intrat in izolare pentru 14 zile dupa ce fiul sau a fost depistat cu coronavirus. Constantin Bobaru a spus ca el a avut deja coronavirus, insa a fost asimptomatic. „De doua zile sunt in izolare pentru ca fiul meu are coronavirus, iar…

- Doua societati din Gorj vor lucra la reabilitarea strazilor din municipiu, alaturi de firma din Bucuresti care a castigat licitatia. Lucrarile urmeaza sa fie demarate la data de 1 martie. Forta de munca va fi asigurata de angajatii firmelor partenere...

- Combinarea a doua vaccinuri anti-COVID diferite nu ii va pune in pericol viața pacientului, insa este posibil ca imunitatea pe care o ofera sa nu fie atat de ridicata ca in situația in care rapelul este facut cu același ser folosit la prima doza, a explicat pentru Libertatea medicul infecționist Adrian…

- Astfel vor fi finantate urmatoarele proiecte: „- Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca (jud. Cluj) va beneficia de 32.969.810,69 lei pentru modernizarea infrastructurii educationale universitare de nutritie si patologie animala; - municipiul Timisoara (jud. Timis)…

- Edilul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, iși dorește o reorganizare a spațiilor școlare la nivelul unitaților de invațamant din municipiu. In perioada urmatoare va fi organizata o intalnire cu directorii de școli de pe raza orașului. Se va discuta despre necesitatea unei organizari mai bune la nivelul…

- Doua femei, de 34 si 24 de ani si un barbat, de 47 de ani, banuiți de savarșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe si tulburarea ordinii și linistii publice, au fost reținuți aseara pentru 24 de ore si introdusi in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Gorj. Cei trei au fost implicați…

- Subprefectul de Gorj, Marcel Romanescu, este, de marti, cetatean de onoare al comunei Pestisani. Primarul Florin Pavel spune ca Romanescu, pe perioada madatului de deputat, a adus fonduri in localitate pentru asfaltari de drumuri, campusul scolar, re...