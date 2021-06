Primarul din Ștefaneștii de Jos neaga ca in urma cu patru ani ar fi violat o minora in varsta de 12 ani. Edilul a cerut efectuarea unor teste ADN și de poligraf. Edilul localitații din Ilfov susține ca este nevinovat și ca acuzațiile care i se aduc sunt false. Primarul este suspectat ca, impreuna cu mai multe persoane, a violat in urma cu patru ani o fata in varsta de 12 ani. In urma agresiunii sexuale, fata a ramas insarcinata și a nascut un copil. Intr-o postare pe Facebook, primarul Ștefan Ionel Robert anunța și ca se autosuspenda din funcția pe care o deține in PNL, pana la „clarificarea…