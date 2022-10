Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 4 septembrie 2021, in județ s-au inregistrat 31 cazuri noi de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de catre DSP Alba. Dintre aceste cazuri, 4 au fost atribuite Municipiului Sebeș (3 cazuri noi și 1 reinfectare) și 1 comunei Șpring. Localitațile din care provin cazurile de…

- Apel pentru ajutoraea unei familii din satul Vanvucești – comuna Arieșeni – care a pierdut agoniseala de-o viața in urma unui incendiu. „Am sa va prezint situatia Familiei de la Arieseni-sat Vanvucesti, care in urma cu vre-o saptamana, casuța lor a luat foc, si a ars in intregime, au ramamans fara absolut…

- Astazi, 21 august 2021, in județ s-au inregistrat 65 cazuri noi de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de catre DSP Alba. Dintre aceste cazuri, 3 au fost atribuite Municipiului Sebeș (2 cazuri noi și 1 reinfectare) și 1 comunei Pianu. Localitațile din care provin cazurile de COVID-19…

- INCENDIU in comuna Doștat. O anexa gospodareasca a luat foc. Pompierii intervin cu doua autospeciale Un incendiu a izbucnit marți dupa-amiaza, in localitatea Boz din comuna Doștat. Din primele informații, focul a cuprins o anexa gospodareasca. Potrivit ISU Alba, Secția de pompieri Sebeș in cooperare…

- Astazi, 10 august 2021, in județ s-au inregistrat 148 cazuri noi de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de catre DSP Alba. Dintre aceste cazuri, 1 a fost atribuit orașului Zlatna și 1 comunei Almașu Mare. Localitațile din care provin cazurile de COVID-19 confirmate astazi, 10 august…

- ACCIDENT la Roșia Montana: Un copil a ajuns in spital, dupa ce a intrat cu bicicleta intr-un autoturism Un copil din Roșia Montana a ajuns la spital, dupa ce, in timp ce se plimba pe o bicicleta a intrat in coliziune cu un autoturism. Potrivit IPJ Alba, la data de 4 august 2022, in jurul orei 18.30,…

- Astazi, 2 august 2021, in județ s-au inregistrat 58 cazuri noi de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de catre DSP Alba. Dintre aceste cazuri, 2 au fost atribuite orașului Zlatna și 1 comunei Almașu Mare. Localitațile din care provin cazurile de COVID-19 confirmate astazi, 2 august…

- AUR are un nou consilier local intr-o comuna din Alba, dupa ce fostul consilier a decedat. Cine a preluat funcția și unde Consiliul Local al comunei Șpring are un nou consilier, in persoana Ludmilei Dragalin, din partea formațiunii Alianța pentru Unitatea Romanilor (AUR). Locul de consilier local al…