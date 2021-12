”Azi am propus Consiliului Local un protocol cu Termoenergetica prin care sa suplimentam lipsurile in zonele cele mai afectate din Sectorul 2. Proiectul a trecut si am facut un prim pas in ajutarea a peste 11.000 de oameni care sufera nepermis de mult in anotimpul rece (din pacate va fi functional abia iarna viitoare)”, a scris, joi seara, pe Facebook, Radu Mihaiu. Primarul a detaliat care este solutia propusa: ”Scopul final e sa montam niste echipamente in apropierea capetelor de coloane care sa incalzeasca agentul termic cat mai aproape de utilizatorii finali. Forma discutata are in vedere…