- Primarul orasului Salonic, Yiannis Boutaris, in varsta de 75 de ani, a ajuns la spital, sambata, dupa ce a fost batut de un grup de nationalisti la un eveniment in memoria grecilor ucisi de turci in Primul Razboi Mondial, relateaza BBC, citat de news.ro.

