Primarul din Rio promite un viitor carnaval fără restricții Covid. „Este ridicol să ceri distanțare” Primarul din Rio de Janeiro (Brazilia) a promis duminica, 3 octombrie, ca va face totul pentru o ediție a carnavalului din 2022 fara distanțare sociala, bazandu-se pe o vaccinare anti-Covid-19 care va fi in vigoare, dupa o ediție din acest an anulata din cauza pandemiei. „Cine va sta sa respecte distanțarea la carnaval? Este ridicol […] The post Primarul din Rio promite un viitor carnaval fara restricții Covid. „Este ridicol sa ceri distanțare” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

