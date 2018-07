Primarul din Racasdia risca sa-si piarda functia

Primarul comunei Racasdia risca sa-si piarda functia dupa ce Agentia Nationala de Integritate a declarat ca se afla in incompatibilitate inca din 2012. ANI a anuntat luni nu mai putin de 20 de alesi locali sau fosti alesi locali care au fost gasiti in conflict de interese sau incompatibilitate. Primarul comunei Racasdia, Mirco Ilie Lechici, a fost declarat in incompatibilitate dupa ce, sustin inspectorii ANI, incepand cu 2012 exercita simultan cu functia de primar si calitatea de comerciant persoana fizica, titular al Lechici Ilie-Mirco Intreprindere Individuala, incalcand astfel dispozitiile…