Politistii argeseni au deschis o ancheta dupa ce primarul orasului Mioveni, Ion Georgescu, a fost agresat fizic chiar in biroul sau din sediul Primariei. In noaptea de vineri spre sambata, la sediul Politiei sunt audiati cei doi presupusi agresori, un membru al lumii interlope si un afacerist din Pitesti. “In jurul orei 21:00, politistii din cadrul Politiei Orasului Mioveni au fost sesizati cu privire la faptul ca primarul localitatii ar fi fost agresat, pe fondul unei stari conflictuale cu doua persoane, in timp ce se aflau la sediul institutiei. Politistii au identificat persoanele implicate,…