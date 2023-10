Stiri pe aceeasi tema

- Primarul orașului Mioveni, Ion Georgescu, a fost dus miercuri seara la sediul serviciului teritorial Pitești al Direcției Naționale Anticorupție pentru a fi audiat, anunța Rador Radio Romania.El este cercetat intr-un dosar de trafic de influența, potrivit unor surse judiciare. Edilul ar fi fost prins…

- Conducerea PSD Arges a votat, miercuri seara, excluderea din partid a primarului orasului Mioveni, Ion Georgescu, cercetat de DNA pentru fapte de coruptie. „Intrunit in sedinta extraordinara, Biroul Permanent Judetean al PSD Arges a decis astazi, 04.10.2023, excluderea din partid a domnului Ion Georgescu,…

- Primarul din Mioveni, Ion Georgescu, retinut de DNA, a fost exclus, miercuri seara, din PSD, printr-o decizie a Biroului Permanent Judetean al PSD Arges.„Intrunit in sedinta extraordinara, Biroul Permanent Judetean al PSD Arges a decis astazi, 04.10.2023, excluderea din partid a domnului Ion Georgescu,…

- Primarul din Mioveni, Ion Georgescu (PSD), a fost reținut de DNA miercuri seara. Surse judiciare precizeaza pentru stiripesurse.ro ca edilul este acuzat de trafic de influența. Georgescu este acuzat de procurori ca a primit 30.000 de euro mita pentru o angajare. Potrivit g4media.ro , primarul din Mioveni…

- Comunicat de presa Intrunit in ședința extraordinara, Biroul Permanent Județean al PSD Argeș a decis astazi, 04.10.2023, excluderea din partid a domnului Ion Georgescu, primar al orașului Mioveni. PSD condamna ferm și se dezice de orice fapta in afara legii din partea membrilor sai. PSD ramane consecvent…

- Ion Georgescu, retinut de DNA. Primarul din Mioveni, prins in flagrant in timp ce restituia o parte din mita. Chiar și așa, acesta a fost reținut de DNA, sub acuzația de trafic de influența. Acesta este suspectat ca ar fi luat mita 30.000 de euro pentru o angajare intr-un spital. Primarul din Mioveni,…

- Primarul din Mioveni, Ion Georgescu (PSD), a fost reținut de DNA miercuri seara. Surse judiciare precizeaza pentru stiripesurse.ro ca edilul este acuzat de trafic de influența. Georgescu e acuzat de procurori ca ar fi primit 30.000 de euro mita pentru o angajare. Potrivit g4media.ro, primarul din Mioveni…

- Primarul din Mioveni, Ion Georgescu (PSD), a fost reținut de DNA miercuri seara. Surse judiciare precizeaza pentru stiripesurse.ro ca edilul este acuzaat de trafic de influența.Georgescu este acuzat de procurori ca a primit 30.000 de euro mita pentru o angajare. Potrivit g4media.ro, primarul din…