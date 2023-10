Primarul din Mioveni a fost arestat pentru 30 de zile.

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Mioveni, acuzat de trafic de influența, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. „Admite propunerea de arestare preventiva formulata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie – Serviciul Teritorial Pitesti. (…) Dispune arestarea preventiva…

- Instanta constitutionala a considerat ca dispozitiile referitoare la interdictia cumulului pensiei cu salariul contravin dreptului fundamental la munca, a declarat, joi, presedintele CCR, Marian Enache."Cu unanimitate de voturi, Curtea a admis obiectia de neconstitutionalitate formulata de Inalta…

- Sesizarea care intra astazi, 3 octombrie, in dezbaterea Curții Constituționale a Romaniei (CCR) a fost depusa pe 29 iunie de Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ).Prevederea referitoare la cumulul pensiei cu salariul este inclusa in Legea privind unele masuri pentru continuarea activitatii de catre…

- O femeie, arestata la domiciliu și trimisa in judecata pentru trafic de droguri, a ajuns miercuri dupa gratii, dupa ce procurorii DIICOT Cluj au aflat ca aceasta a parasit locuința, dar și localitatea, și a vandut substanțe interzise. „Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate…

- In luna ianuarie, Agenția Naționala de Integritate (ANI) anunța in cazul lui Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș, ca a sesizat Parchetul și ca exista indicii ca acesta ar fi comis infracțiunile de conflict de interese, folosirea funcției pentru favorizarea unei persoane și fals in declarații.…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie i-a achitat pe foștii ofițeri de Securitate Marin Pirvulescu si Vasile Hodis, cei care l-au torturat pe disidentul Gheorghe Ursu, ei fiind judecati pentru savarsirea infractiunii de tratamente neomenoase. Mai mult parțile apelante și Ministerul de Interne vor trebui…

- Agentia Nationala de Integritate a constatat ca 13 alesi locali se afla in incompatibilitate, conflict de interese sau au averi nejustificate, in cateva cazuri fiind sesizati procurorii pentru deschiderea unor dosare penale. Cel mai important caz depistat de ANI este cel al primarului din comuna Breasta…